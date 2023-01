Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Mehrere Unfälle bei Schnee und Eisglätte

Kreis Viersen (ots)

Am Donnerstagmorgen ereigneten sich kreisweit mehrere Unfälle aufgrund von Schnee- und Eisglätte. Menschen wurden teils schwerst verletzt. Kurz vor 06.00 Uhr und kurz nach 06.00 Uhr kam es auf der Johann-Fruhen-Straße in Grefrath und auf dem Tempelsweg in Tönisvorst zu zwei kleinen Unfällen, bei denen die beteiligten Fahrzeuge beschädigt wurden. Gegen 06.10. endete ein Unfall auf dem Tempelsweg in Willich ebenfalls glimpflich nur mit Sachschaden. Hier landete einer der beiden beteiligten Pkw in einem Graben, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei einem Unfall auf der Hinsbecker Straße in Grefrath gegen 06.10 Uhr verlor eine 46 Jahre alte Frau aus Hinsbeck die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Es drehte sich und rutschte in einen Graben. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Auf der Brabanter Straße in Viersen-Dülken kam gegen 06.20 Uhr ein Pkw-Fahrer beim Abbiegen von der Straße ab und prallte gegen eine Hauswand. Der 23-jährige Fahrer aus Dülken wurde leicht verletzt. In Willich auf der Düsseldorfer Straße kam fünf Minuten später ein Auto von der Fahrbahn ab und landete in einem Feld. Der Fahrer blieb unverletzt, der Pkw musste abgeschleppt werden. Gegen 06.50 h kam ein Linienbus auf der Overhetfelder Straße in Niederkrüchten von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei Pöller und ein Verkehrsschild. Gegen 07.40 Uhr fuhr ein Pkw auf dem Feldburgweg in Tönisvorst in eine Hecke und anschließend gegen ein geparktes Fahrzeug. Auch hier entstand glücklicherweise nur Sachschaden.

Auf der Friedrichstraße in Tönisvorst rutschte eine 50 Jahre alte Radfahrerin aus St. Tönis auf der Schneeglatten Straße gegen 07.20 Uhr aus und stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt.

Gleich zwei schwer Verletzte forderte ein Unfall auf der Straße "Am Wasserturm" in Schwalmtal. Gegen 07.00 Uhr fuhr eine 35 Jahre alte Frau aus Wegberg auf der Landstraße 3 aus Wegberg in Richtung Schwalmtal. In der langgezogenen Linkskurve im Bereich der Einmündung Hehler verlor sie möglicherweise aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und rutschte seitlich auf die linke Fahrspur. Hier kollidierte ihr Pkw mit der Beifahrerseite mit dem Pkw einer 34 Jahre alten Frau aus Schwalmtal, die in Gegenrichtung unterwegs war. Die 35-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Feuerwehrkräfte befreiten die Frau, die mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die 35-Jährige wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (77)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell