Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal/Niederkrüchten: Zwei leicht verletzte Pedelec-Fahrer

Nettetal/Niederkrüchten (ots)

In den Morgenstunden des 18.01.2023 fuhr ein Pedelec-Fahrer auf der Robert-Kahrmann-Straße, als ihm ein Pkw entgegenkam. Der 30-jährige Lobbericher wurde durch das Abblendlicht eines entgegenkommenden Pkw geblendet und blickte daraufhin zur Seite. Hierbei verlor er die Verkehrslage aus den Augen und fuhr in der Folge gegen einen geparkten Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Pedelec-Fahrer an der Hand verletzt. Außerdem ging die Heckscheibe des geparkten Pkw zu Bruch. Zu einem zweiten Unfall unter Beteiligung eines Pedelec-Fahrers kam es in Niederkrüchten gegen 14.10 Uhr auf der Hochstraße. Der 72-jährige Schwalmtaler fuhr hier in Richtung Oberkrüchten, stürzte ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich hierbei am Kopf. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt. /jf (75)

