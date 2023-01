Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Ein weiterer Fall des Betruges über SMS

Willich-Anrath (ots)

Unbekannte Täter verschickten an eine 43-jährige Anratherin eine SMS mit der Aufforderung, die Zugangsdaten des Online-Bankings zu aktualisieren. In dieser SMS befand sich dazu ein Link, durch den das Opfer auf eine betrügerische Seite weitergeleitet wurde. Hier erfragten die Täter sensible Bankdaten. Durch diese Angaben erhielten die Täter Zugang auf das Konto der Frau und erbeuteten einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei rät: Geldgeschäfte regelt man niemals am Telefon. Öffnen Sie nie unbekannte Links, weder am Computer noch am Smartphone. Geben Sie niemals persönliche Information am Telefon preis. Keine Adressen, Kontodaten oder Kreditkartennummern. Betrüger variieren Ihre Betrugsmasche ständig. Seien Sie auf der Hut und nicht leichtgläubig. Wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten, legen Sie sofort auf und erstatten Sie Anzeige. /jf (74)

