Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Durch Unfall leicht verletzt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

An einer Fußgängerampel an der Rennbahn kam es am Freitagmittag zu einem Auffahrunfall. Ein 80-jähriger Honda-Fahrer fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen Pkw Renault auf, der an der roten Ampel anhielt. Dessen 46-jährige Fahrerin erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Die Unfallschäden an den beiden noch fahrbereiten Pkw blieben gering. (as)

