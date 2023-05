Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230516 - 0577 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Räuberischer Diebstahl und Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag, den 16. Mai 2023, kam es gegen 2.50 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in der Kaiserstraße, bei dem zwei junge Männer, 18 und 22 Jahre alt, einem 23-Jährigen gewaltsam seine Wertsachen entwendeten. Die beiden Beschuldigten konnten kurz nach der Tat festgenommen werden.

Der 23 Jahre alte Geschädigte hielt sich in der Kaiserstraße auf, als sich ihm der 18-Jährige näherte und ihn anrempelte. Dabei entwendete er dem Geschädigten die Geldbörse, was jedoch von diesem nicht unbemerkt blieb. Sofort rannte der Beklaute dem Dieb hinterher, bis sich ihm ein 22-Jähriger in den Weg stellte und ihm nun bedrohlich ein Pfefferspray vor das Gesicht hielt. Beide Täter ließen die nun geleerte Geldbörse zurück und ergriffen mit erbeutetem Bargeld und einer Bankkarte des Geschädigten die Flucht. Eine aufmerksame Polizeistreife sah das Duo noch davonrennen. Vergeblich versteckten sich die Männer noch hinter einem Kastenwagen. Beide wurden von den Beamten kurz danach festgenommen. Während die Streife den 18-Jährigen nach den polizeilichen Maßnahmen mangels vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß setzte, ging es für den 23-Jährigen, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Erst einen Tag zuvor hatte der 18-Jährige bei einem 32-Jährigen zugelangt und diesem in der Taunusstraße ein Mobiltelefon aus der Umhängetasche entnommen. Auch in diesem Fall bemerkte der Geschädigte den Dieb und stellte ihn zur Rede.

In der Folge kam es jedoch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 18-Jährige Schläge und Tritte gegen den 32-Jährigen und dessen Begleiter austeilte und auch nicht vor dem Einsatz eines Pfeffersprays sowie eines Messers zurückschreckte. Der 18-jährige ergriff zunächst die Flucht.

Verständigten Rettungskräfte versorgten den glücklicherweise nur oberflächlich verletzten Geschädigten. Während der Behandlungsmaßnahmen und der Anzeigenaufnahme lief der Beschuldigte wieder am Ort des Geschehens vorbei, sodass ihn Polizeibeamte festnehmen konnten.

