Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Zwei Festnahmen und eine verletzte Frau nach räuberischem Diebstahl - Untersuchungshaft beantragt

Holzwickede (ots)

Zwei Festnahmen und eine verletzte Frau - das ist die polizeiliche Einsatzbilanz eines räuberischen Diebstahls am Dienstagmittag (05.07.2022) in Holzwickede.

Beobachtet von einem Mitarbeiter eines Discounters an der Stehfenstraße versteckte ein Beschuldigter gegen 12.45 Uhr Multimediaartikel unter seiner Kleidung, bezahlte an der Kasse aber nur andere geringwertige Waren und wollte das Geschäft verlassen. Der Mitarbeiter stellte den Mann in der Folge zur Rede. Daraufhin ergriff dieser die Flucht.

Weil ihm zwei Angestellte an der Ausgangstür den Weg versperrten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Den Mitarbeitern gelang es zunächst, den 38-Jährigen festzuhalten. Dabei leistete er heftige Gegenwehr, schlug um sich und stieß eine Mitarbeiterin so weg, dass diese verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde.

Nachdem sich der georgische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz losreißen konnte, lief er zurück in den Laden, wo ihn eintreffende Einsatzkräfte ebenso festnahmen wie einen 40-jährigen Landsmann, der anfangs im Verdacht der Mittäterschaft stand. Dieser erhärtete sich allerdings nicht, weshalb der 40-Jährige im Laufe des Tages entlassen wurde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wird der 38-jährige Beschuldigte noch am Mittwoch (06.07.2022) einem Haftrichter am Amtsgericht Unna vorgeführt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell