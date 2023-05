Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Sachbeschädigen an Pkw ++ Diebstähle aus Pkw ++ Einbruchdiebstahl ++

Oldenburg (ots)

++ Sachbeschädigung an Pkw ++

Am Samstag, der 20.05.2023 meldete um 02.00 Uhr ein Zeuge der Polizei, dass eine männliche Person in der Meinardusstraße auf einen Pkw-Reifen eingestochen hätte. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung traf die Polizei einen 42jähriger Oldenburger an, auf den die von dem Zeugen abgegebene Personenbeschreibung zutraf. Der Oldenburger war im Besitz eines Messers. Er stand mit 1,53 Promille unter Alkoholeinfluss. Zur Tat ließ er sich nicht ein. In der Meinardusstraße wurde ein weiterer Pkw mit einem eingestochenen Reifen festgestellt. -645310- -645370-

++ Diebstähle aus Pkw ++ Am Samstag, 20.05.2023, erhielt die Polizei die Meldung über mehrere Einbruchdiebstähle im Bereich Borkumer Ring. Insgesamt wurden 6 Pkw angegangen, durchsucht und unter anderem Bargeld in geringer Menge sowie persönliche Dokumente entwendet. Die Fahrzeuge standen in der Wohnsiedlung auf Grundstücksauffahrten oder auf Parkstreife. Aufbruchspuren stellte die Polizei an den Pkw nicht fest. Tatzeit war die Nacht von Freitag auf Samstag.

++ Einbruchdiebstahl ++ Am Samstag, 20.05.2023, wurde um 02.06 Uhr in einem Firmengebäude in der Gerhard-Stalling-Straße ein Einbruchmeldealarm ausgelöst. Eine Überprüfung ergab, dass unbekannte Täter sich zunächst durch Hebeln und anschließend durch Einwerfen eines Fensters Zutritt zu dem Objekt verschafften. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verließen die Täter ohne Diebesgut den Tatort. -645363-

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell