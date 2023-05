Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unnau-Korb. Verkehrsunfall mit Flucht

Unnau-Korb (ots)

Am Montag, 08.05.2023, in der Zeit von 05:30 Uhr bis 17:30 Uhr, ereignete sich in Unnau-Korb, dortige Straße Im Klingelborn, ein Verkehrsunfall bei dem ein Mauerpfosten eines Anwesens beschädigt wurde. Demnach stieß ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug gegen den Mauerpfosten und drückte diesen vollständig um. Der Sachschaden beläuft sich auf eine dreistellige Summe. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen werden an die Polizei Hachenburg unter 02662-95580 erbeten.

