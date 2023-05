Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sattelzug macht sich aufgrund einer Fehlbedienung selbständig

Ransbach-Baumbach (ots)

Am Freitagabend gegen 20.00 Uhr wollte der 24-jährige Fahrer eines litauischen Sattelzuges den mitgeführten Siloauflieger auf dem Gelände eines Keramikbetriebes in der Rheinstraße, Ecke Niederfeldstraße abladen. Hierbei kam es beim Rangieren infolge einer Fehlbedienung zu Problemen mit den Bremsen, woraufhin sich der Sattelzug selbständig in Bewegung setzte, während der Fahrer sich außerhalb des Fahrzeuges befand. Bei einem Versuch, das Wegrutschen mittels eines Radladers aufzuhalten geriet der Fahrer des Sattelzuges kurzzeitig zwischen Zugmaschine und Radlader und wurde dort eingeklemmt, konnte jedoch schnell und nur leicht verletzt wieder befreit werden. Die Zugmaschine verkeilte sich durch das Wegrutschen mit dem Siloauflieger, wodurch der Dieseltank der Zugmaschine aufgerissen wurde. Infolgedessen liefen mehrere hundert Liter Diesel unkontrolliert über das Firmengelände in einen Abwasserkanal. Durch die Freiwillige Feuerwehr Ransbach-Baumbach wurde eine Ölsperre eingerichtet, sowie eine Reinigung des Kanals sowie des Rückhaltebeckens veranlasst. Zur Reinigung des Firmengeländes sowie der Bergung des Sattelzuges wurde eine Spezialfirma beauftragt. Der leicht verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

