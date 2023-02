Polizei Dortmund

POL-DO: Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 45 im Autobahnkreuz Dortmund-Süd

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0195

Auf der A 45 hat sich am Donnerstag (23. Februar) wie mit der Erstmeldung Nr. 0194 berichtet ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mann tödlich verletzt wurde. Um ca. 15:40 Uhr kollidierte ein LKW mit einem pannenbedingt haltenden Kleintransporter und erfasste dabei den sich außerhalb des Transporters befindlichen Beifahrer. Dieser verstarb noch an der Unfallörtlichkeit.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es bei einem Kleintransporter aus Hagen zu einem technischen Defekt. Das Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der A 45 in Fahrtrichtung Oberhausen und musste pannenbedingt etwa in Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund-Süd auf dem äußersten von drei Fahrstreifen halten. Der 37-jährige Beifahrer des Kleintransporters verließ dabei das Fahrzeug. Ein nachfolgender LKW übersah diese Situation, kollidierte zunächst mit dem Kleintransporter und erfasste in Folge den 37-jährigen Beifahrer. Der aus Herne stammende Mann geriet dabei unter den LKW und zog sich tödliche Verletzungen zu. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 28-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt.

Der 53-jährigem LKW-Fahrer aus Bönen erlitt durch das Unfallgeschehen einen Schock. Seelsorger der Feuerwehr betreuten vor Ort alle am Unfall beteiligten Personen. In die weitere Betreuung ist u.a. der polizeiliche Verkehrsunfallopferschutz mit eingebunden.

Während der Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen wurde die A 45 in Fahrtrichtung Oberhausen zweitweise gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Unfallaufnahmemaßnahmen dauerten bis in die Nacht an. Um ca. 23 Uhr wurden die Sperrmaßnahmen auf der A 45 vollständig aufgehoben.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell