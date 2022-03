Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Einbrüche in Kindertagesstätte und Schule - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der heutigen Nacht ist es in Elmshorn zu Einbrüchen in eine Kindertagesstätte und in eine Schule gekommen.

Zwischen 23:20 Uhr und 00:01 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine KiTa in der Turnstraße ein und durchsuchten in dieser einen Büroraum. Angaben über ein mögliches Stehlgut liegen noch nicht vor.

Gegen 00:45 Uhr (10.03.22) war es zu einem Einbruch in eine Schule im Adenauerdamm gekommen. Auf noch unbekannte Weise verschafften sich hier die Täter Zutritt zum Gebäude und brachen in einem Büroraum Schränke auf und durchwühlten diese. Auch hier liegen noch keine Angaben über ein mögliches Stehlgut vor.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die während der Tatzeit verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht haben oder verdächtige Personen sowie Fahrzeuge in der Tatortnähe gesehen haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04121 - 803 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell