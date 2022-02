Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Unfallflüchtigen (01.02.2022)

St. Georgen (ots)

Nachdem er am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der Straße Gerhart-Hauptmann-Weg ein Auto angefahren und beschädigt hat, ist ein unbekannter Autofahrer geflüchtet. Ein Fahrer eines kleineren, dunklen SUV stieß beim Ausparken gegen einen vor dem Haus Nummer 21 geparkten Audi A3 und beschädigte ihn. Ohne sich um den Blechschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher, ein älterer Mann mit grauen Haaren, davon. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell