POL-PDLD: Bad Bergzabern Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am 26.04.23, wurde bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern eine Körperverletzung zur Anzeige gebracht. Bereits am 19.04.2023, gegen 12:30, kam es in der Eichamtstraße wegen einer Meinungsverschiedenheit über die Straßen- und Gehwegbenutzung zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 68-jährigen Fußgänger und einem Radfahrer. Der Radfahrer habe den Fußgänger, welcher an einer Krücke lief, zu Boden geschubst, sodass er zu Boden fiel und bewusstlos gewesen sei. Eine bislang noch unbekannte Zeugin hatte den Rettungsdienst verständigt. Der leichtverletzte Fußgänger wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem unbekannten Radfahrer soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann, schlanke Figur, kurze dunkle Haare, Vollbart, gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

