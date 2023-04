POL-PDLD: A65/Landau-Nord - Unangepasste Geschwindigkeit

Freisbach (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in den Kindergarten in Freisbach ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise zu den Taten nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

