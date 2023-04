POL-PDLD: Klingenmünster B48 Unfallverursacher steht unter Alkoholeinfluss

Annweiler (ots) - Kurzübersicht: Im Dienstbezirk der Polizeiwache Annweiler wurden insgesamt 617 Straftaten statistisch erfasst. Im Vergleich zum Vorjahr ereigneten sich 133 Straftaten weniger. Die Straßenkriminalität sank ebenfalls von 104 Straftaten in 2021 auf 79 Straftaten in 2022. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annweiler Telefon: 06345/9646-2519 ...

