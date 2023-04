Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg - "Dachhaie" unterwegs

Berg (ots)

Am gestrigen Montagmorgen, 24.04.2023 kam es in Berg gegen 09:45 Uhr zu einem Vorfall mit sogenannten "Dachhaien". Diese bieten ihre Arbeiten, unter anderem die Reinigung der Dachrinne, an. Nachdem die Arbeiten beendet sind wird allerdings ein weitaus höherer Betrag, wie zuvor ausgemacht, verlangt. Die Polizei warnt vor solchen Angeboten und ruft dazu auf misstrauisch zu bleiben. Bei Fragen oder Problemen im Zusammenhang solcher Angebote wenden sie sich an ihre zuständige Polizeidienstelle.

