POL-PDLD: Edenkoben - Alkoholisiert

Knittelsheim/ Bellheim (ots) - Gestern Vormittag führten Germersheimer Polizisten gleich zwei Geschwindigkeitskontrollen durch. In der Hauptstraße in Knittelsheim waren insgesamt 11 Autofahrer zu schnell unterwegs. Bei einer weiteren Kontrolle in der Postgrabenstraße in Bellheim hielten sich fünf Autofahrer nicht an die erlaubten 30 km/h. Der "Spitzenreiter" wurde mit 62 km/h gemessen. Zudem hatten weitere fünf ...

mehr