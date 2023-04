Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung

Edenkoben (ots)

Am 26.04.2023, im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 13:00 Uhr, wurden im Dienstgebiet der Polizei Edenkoben durch hiesige Beamte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit durchgeführt. Kontrollörtlichkeiten waren unter anderem die Staatsstraße in Edesheim, die L 516 in Bereich Walsheim sowie die Weinstraße in Edenkoben im dortigen Schulbereich. Im Rahmen der Kontrollen kam es zu insgesamt 20 Geschwindigkeitsüberschreitungen, welche vor Ort verwarnt oder dementsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurden. Unter anderem wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz mit einem E-Scooter festgestellt. Das nicht versicherte Fahrzeug wurde sichergestellt und gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

