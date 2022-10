POL-SO: Im Graben gelandet

Bad Sassendorf-Neuengeseke (ots) - Am Montag, im Zeitraum zwischen 12:00 und 16:00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Eichenwald eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein um ins Innere zu gelangen. Hier durchsuchten sie mehrere Räume im Erdgeschoss und im ersten Stock. Die Diebe erbeuteten dabei Schmuck und Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter ...

