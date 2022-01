Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hilfe kommt über den Balkon

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Mittwoch schrie ein 92-Jähriger in Enkenbach um Hilfe. Kurz vor 3 Uhr hörte ein Nachbar die Rufe. Er eilte zur Hilfe. Weil der Senior die Wohnungstür nicht öffnete, kletterte der 41-Jährige über den Balkon in die Wohnung des Rentners. Wie sich herausstellte, war der 92-Jährige gestürzt. Der Helfer kümmerte sich um den Mann. Zwischenzeitlich hatte ein anderer Nachbar die Polizei alarmiert. Die Alarmierung des Rettungsdienstes lehnte der Senior ab, ein Pflegedienst nahm sich dem Mann an. |erf

