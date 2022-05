Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch

Alsfeld. Ein Bürogebäude in der Straße "Am Schloßberg" wurde in der Nacht zu Dienstag (24.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters versuchten die Einbrecher in das Gebäude zu gelangen. Hierdurch wurde nach derzeitigen Erkenntnissen ein akustischer Alarm ausgelöst, woraufhin die Unbekannten vermutlich von der weiteren Tatausführung abließen und unerkannt flüchteten. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell