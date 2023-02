Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in Schortens

Schortens (ots)

Am Donnerstag, den 02.02.2023 gegen 12.15 Uhr, kommt es zu einem Brand in dem Anbau eines Wohn- und Geschäftshauses in der Jeverschen Straße in Schortens.

Durch eine thermische Entwicklung fingen die auf dem Dachboden befindlichen Strohmatten ebenfalls Feuer.

Durch die 61-jährige Brandentdeckerin wurde versucht, das Feuer zu löschen, hierbei erlitt sie eine Rauchgasintoxikation und musste zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr der Wehren Schortens, Accum, Jever und Sillenstede konnte das Feuer letzten Endes gelöscht werden.

Zu einem Gebäudeschaden kam es nicht.

Als Brandursache konnte Asche aus einem Kamin in einer Mülltonne in einem Nebengebäude ermittelt werden.

