Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Baustellenfahrzeug in der Berme auf der B 210 umgekippt

Bild-Infos

Download

Jever (ots)

Am 02.02.2023 gegen 11:40 Uhr erhielt die Polizei Jever Kenntnis über ein Baustellenfahrzeug, welches sich in der Berme der B 210 zwischen Jever Ost und Jever Mitte in Fahrtrichtung Wittmund befinden soll. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit der Leitplanke kollidierte und anschließend auf die Seite fiel. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock und wurde leicht verletzt.

Im Bereich des Unfalles ist noch bis in den Nachmittag mit erheblichen Beeinträchtigungen des Fließverkehrs zu rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell