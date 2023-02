POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn

Zetel (ots) - In der Zeit vom 27.01.2023 bis zum 31.01.2023 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Neuenburger Straße in Zetel. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner und gelangten in das Haus. Aus diesem wurden diverse Gegenstände entwendet. Die genaue Schadenssumme kann nicht beziffert werden. Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Sachverhalt oder zum Täter ...

