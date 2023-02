Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zwei Heranwachsende aus Varel sollen für 39 Sachbeschädigungen durch Graffitis verantwortlich sein

Varel (ots)

"Sachbeschädigungen durch sog. Farbschmierereien sind kein Kavaliersdelikt - sie verursachen einen immensen Schaden in der Gesellschaft, den andere bezahlen und vorab erst einmal entfernen müssen" erklärt Andrea Papenroth, Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des Polizeikommissariats in Varel und erklärt, dass es in den letzten beiden Jahren (2021 und 2022) insbesondere im Stadtgebiet von Varel, aber auch vereinzelt in den Ortsteilen Obenstrohe, Langendamm und Altjührden sowie in der Gemeinde Bockhorn zu diversen Farbschmierereien an Gebäuden und Bushaltestellen kam.

"Auffallend war, dass immer wieder die gleichen Symbole und Schriftzüge gesprüht wurden, so dass im Verlaufe der intensiv geführten Ermittlungen zwei Tatverdächtige in unseren Fokus gerieten."

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen halfen dem Ermittler auch Aussagen von Zeugen, die den Anfangsverdacht gegen zwei Personen erhärten konnten. Es handelt sich hierbei um zwei Heranwachsende (18 und 19 Jahre) aus Varel.

Nicht nur, dass der 18-jährige sogar zweimal auf frischer Tat angetroffen wurde, die Polizei stellte bei ihm auch entsprechende Sprayer-Utensilien fest. Gegen die beiden mutmaßlichen Täter wurden aufgrund der Gesamtumstände 39 Straftaten wegen Sachbeschädigungen durch Graffiti eingeleitet.

