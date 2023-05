Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Raub ++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 20.05.2023, wurde ein 14 Jahre Oldenburger um 22.50 Uhr am Schlosswall, Höhe Pulverturm, aus einer fünfköpfigen Personengruppe angesprochen. Nachdem die Bauchtasche des Jugendlichen gegen seinen Willen durchsucht, aber kein Diebesgut gefunden wurde, hielt ihn ein Jugendlicher aus der Personengruppe fest. Ein anderer Täter zog dem Opfer die Sneaker-Schuhe aus, probierte sie an und entfernte sich mit der gesamten Gruppe. Täterbeschreibung: Der erste Täter hielt das Opfer fest und wurde beschrieben: 175cm groß, 15-16 Jahre alt, kräftigeres Gesicht, kräftige Statur, braune längere Haare (ins Gesicht gekämmt), bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Weste, einer grauen Hose und schwarzen Schuhen. Der zweite Täter nahm die Schuhe an sich, Beschreibung: 175cm groß, 15-16 Jahre alt, schlanke Statur, blonde kurze Haare (5mm), bekleidet mit einer grauen Hose und weiß/grauen Nike-Schuhen.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um schwarze Sneaker der Marke Nike, Model Shox TL. Der Neuwert beträgt ca. 450,-EUR.

