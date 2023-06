Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Frontalzusammenstoß mit Baum - zwei Schwerverletzte

Alfhausen (ots)

Am Mittwoch gegen 02:20 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf die Riester Straße (L76) alarmiert. Ein Honda Civic, der von Alfhausen in Richtung Rieste fuhr, war in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Unfallort befindet sich unmittelbar an der Gemeindegrenze zu Rieste. Die Insassen des Pkw, am Steuer eine 41-jährige Frau aus Dülmen und ein 42-jähriger Mann aus Alfhausen auf dem Beifahrersitz, erlitten jeweils schwere Verletzungen. An der Unfallstelle waren zunächst lebensgefährliche Verletzungen bei dem 42-Jährigen vermutet worden, dies bestätigte sich im Krankenhaus glücklicherweise nicht. Die Feuerwehr kümmerte sich um eine technische Rettung der Personen, das Dach des Pkw wurde abgetrennt, um die Verletzten möglichst schonend bergen zu können. Eingesetzt waren die Wehren aus Alfhausen, Bersenbrück und Rieste. Der zerstörte Honda wurde von einem Abschleppunternehmer geborgen und abtransportiert. Die Unfallursache ist ungeklärt, Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung lagen nicht vor. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete keine weiteren Maßnahmen an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell