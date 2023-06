Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Nach Frontalcrash auf B218 - 40-Jährige schwer verletzt

Ostercappeln (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagvormittag auf der "Venner Straße" (B 218) in Ostercappeln. Gegen 10.55 Uhr war eine 40-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Venne unterwegs. Als die Frau aus Ostercappeln in Höhe der "Berlinger Straße" nach links abbiegen wollte, krachte sie frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 40-Jährige schwer verletzt. Die Frau wurde aus ihrem Fahrzeugwrack befreit und von Ersthelfern sowie alarmierten Rettungskräften medizinisch betreut. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend in ein Osnabrücker Krankenhaus. Inzwischen erreichte die Polizei die frohe Nachricht, dass eine Lebensgefahr bei der Verletzten ausgeschlossen werden kann. Der 73-jährige Sprinter-Fahrer indes verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde vor Ort medizinisch betreut. An beiden Fahrzeugen ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung der Fahrzeuge. Die Unfallstelle war aufgrund der polizeilichen Aufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

