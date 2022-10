POL-EL: Nordhorn - 35-Jähriger mit Messer verletzt

Meppen (ots) - Am 18. Oktober zwischen 14.40 Uhr und 15.00 Uhr kam es in Meppen in der Straße Am Neuen Markt zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes geparkter schwarzer VW Polo am hinteren linken Radkasten beschädigt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen ...

