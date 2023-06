Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Zwei Leichtverletzte nach Zimmerbrand

Wallenhorst (ots)

Am Montag gegen 20:20 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in die Winzerstraße alarmiert. Eine 46-jährige Frau hatte Brandgeruch in ihrer Wohnung bemerkt und festgestellt, dass es in einem Zimmer brannte. Sie verständigte die anderen Hausbewohner und der Notruf wurde gewählt. Die Feuerwehr löschte den Brand, die 46-jährige Frau und ein 15-jähriger Junge wurden durch Rauchgase leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet, das Feuer entstand an einem Mehrfachstecker und griff auf eine Matratze über. Es entstand ein Inventar-, aber kein Gebäudeschaden.

