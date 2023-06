Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Täter festgenommen nach Einbruch in Wohnhaus

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend wurde der Polizei gegen 20:45 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Föhrenstraße gemeldet. Die ortsabwesende Eigentümerin des Hauses beobachtete zwei Eindringlinge auf einer Überwachungskamera und wählte den Notruf. Gleich mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen eilten daraufhin zur Einsatzörtlichkeit und umstellten das Haus. Die Täter bemerkten die Beamten und versuchten vor diesen zu fliehen. Beide konnten jedoch, unter anderem durch den Einsatz von Pfefferspray, an ihrer Flucht gehindert und schließlich festgenommen werden. Die zwei georgischen Männer im Alter von 35 und 32 Jahren wurden nach der Versorgung durch den Rettungsdienst für weitere Maßnahmen einer Polizeidienststelle zugeführt. Im Rahmen erster Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass es sich bei beiden Beschuldigten um keine Unbekannten handelte und gegen den 35-Jährigen bereits ein Haftbefehl vorlag. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Georgier am Samstag der Haftrichterin vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft an. Beide Männer wurden anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Unklar ist derzeitig, ob ein weiterer Täter an dem Einbruch beteiligt war. Deshalb bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen, die verdächtige Beobachtungen oder sonstige Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, unter 0541/327-2115 oder -2215 melden.

