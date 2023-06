POL-OS: Hagen a.T.W.: Schwerer Auffahrunfall auf der Osnabrücker Straße

Melle (ots) - Ein geschätzter Sachschaden in Höhe von einer Million Euro entstand am Montag bei einem Gebäudebrand in Melle. Aus bislang unbekannter Ursache brach gegen 18 Uhr ein Feuer in einer Stadtvilla mit integrierter Zahnarztpraxis am Roten Gang aus. Beim Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Die Feuerwehren der Stadt Melle waren mit einem Großaufgebot im ...

