Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Hoher Sachschaden bei Gebäudebrand

Melle (ots)

Ein geschätzter Sachschaden in Höhe von einer Million Euro entstand am Montag bei einem Gebäudebrand in Melle. Aus bislang unbekannter Ursache brach gegen 18 Uhr ein Feuer in einer Stadtvilla mit integrierter Zahnarztpraxis am Roten Gang aus. Beim Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Die Feuerwehren der Stadt Melle waren mit einem Großaufgebot im Einsatz und bekämpften das Feuer. Das Dachgeschoss brannte aus, das Obergeschoss wurde durch Brandtrümmer und Löschwasser erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Nach aktuellem Sachstand befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen im Gebäude. Entsprechend gab es keine Verletzten. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen auf. Die Ermittler des Polizeikommissariats Melle nehmen ihre Arbeit am Dienstag auf, am Montag verhinderten Rauch und Hitze die Begehung. Bei dem Brand entstand eine erhebliche Rauchentwicklung, zwischenzeitlich gab es eine Warnung der Bevölkerung. Die Polizei sperrte den Brandort weiträumig ab und musste eine Vielzahl Schaulustiger wegschicken.

