POL-OS: Osnabrück: Vorfall während der Rush-Hour auf Wersener Straße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, kam es auf der "Wersener Straße" zu einem Vorfall im fließenden Verkehr. Ein 26-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Innenstadt unterwegs, als plötzlich ein nachfolgender Bulli-Fahrer dicht an den Wagen des Studenten heranfuhr und die Lichthupe sowie akustische Hupe betätigte. Schneller fuhr der junge Mann aus Ibbenbüren anschließend nicht, sodass der Unbekannte schließlich zum Überholen ansetzte und unmittelbar vor dem Studenten eine Vollbremsung hinlegte. Der Fahrer, ein kräftiger Mann Mitte 40 stieg aus seinem Wagen aus und bewegte sich in bedrohlicher Absicht auf den 26-Jährigen zu. Dieser nutzte eine Lücke im zwischenseitig zum Erliegen gekommenen Verkehr, um in Richtung der "Pagenstecherstraße" zu entkommen. Während des Vorbeifahrens beschädigte der aggressive Bulli-Fahrer die Tür des Fahrzeugs des Studenten, ehe er gemeinsam mit seinem Beifahrer die Verfolgung aufnahm. In Höhe eine Motorradbekleidungsgeschäfts auf der Pagenstecherstraße versuchte der Bulli-Fahrer erneut, den 26-Jährigen zum Stillstand zu bringen. Durch eine glückliche Verkehrssituation gelang es dem Studenten schließlich endgültig zu entkommen. Der 26-Jährige erstattete anschließend mehrere Strafanzeigen bei der Polizei. Die Ermittler such nun Zeugen, die Hinweise zu dem aggressiven Bulli-Fahrer, seinem Beifahrer oder dem Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

