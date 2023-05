POL-EU: Lebensmittel gestohlen

Nettersheim-Marmagen (ots) - Ein Mann (24) entwendete am Montagabend (22.30 Uhr) auf dem Eiffelplatz (Dorfplatz) ein Mobiltelefon einer Frau. Polizeibeamte fanden in seiner Unterkunft neben dem zuvor entwendeten Mobiltelefon weiteres vermutliches Diebesgut. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er ist am heutigen Dienstag einem Haftrichter vorgeführt worden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

