POL-EU: Bilanz Maifeierlichkeiten

Bad Münstereifel-Scheuerheck (ots) - Ein 35-Jähriger aus dem Rhein-Erft-Kreis befuhr am Sonntag (30. April) um 11.25 Uhr mit seinem Krad die Landstraße 113 aus Fahrtrichtung Wald kommend in Richtung Scheuerheck. In einer Rechtskurve stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Der Kradfahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

