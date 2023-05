POL-EU: Kradfahrer verletzte sich schwer

Euskirchen-Flamersheim (ots) - Ein 46-Jähriger wurde am Sonntag (30. April) um 14.40 Uhr von Zeugen bewusstlos in einem Feldweg nördlich von Flamersheim liegend aufgefunden. Der Mann war nicht ansprechbar. Neben ihm lag ein E-Skateboard. Der Verunfallte wurde lebensbedrohlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen. Zeugen des Unfallhergangs gab es nicht. Es wird von einem Alleinunfall ...

