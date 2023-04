POL-EU: Alkoholisiert mehrere Verkehrsunfälle begangen

Blankenheim (ots) - Am 28.04.2023 gegen 13:20 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann in einer Gruppe mit seinem Motorrad die L167 in Richtung Rheinland-Pfalz. In einer Bergauf-Passage verschaltete sich der Motorradfahrer. Daraufhin bremste er, fuhr gegen die Leitplanke und stürzte. Der Fahrzeugführer wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht werden musste und dort stationär ...

