Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb leistet Widerstand

Euskirchen (ots)

In einem Euskirchener Warenhaus bemerkte am 28.04.2024 gegen 19:30 Uhr das dortige Personal einen Ladendiebstahl durch einen 36-jährigen Mann. Aufgrund ähnlicher Vorfälle in der Vergangenheit hatte der Mann bereits ein Hausverbot für dieses Geschäft. Der 36-Jährige hatte Lebensmittel im Wert von unter 10 Euro in seiner Hose versteckt. Mehrere Mitarbeiter des Geschäfts hielten den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Als diese den Mann aufforderten sich auszuweisen, versuchte er zu flüchten. Daraufhin wurde der Mann überwältigt und mit Handfesseln fixiert. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen und verblieb mit richterlicher Anordnung im Polizeigewahrsam. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Beleidigung, Hausfriedensbruch und vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell