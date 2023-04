Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorfall in der Notunterkunft

Nettersheim (ots)

In einer Notunterkunft in Nettersheim kam es am Samstag (29.04.2023) gegen 15:45 Uhr zu einem gewalttätigen Vorfall. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkten einen starken Cannabis-Geruch aus einem Zimmer eines Bewohners. Auf Ansprache bedrohte der 24-jährige Mann das Sicherheitspersonal und wollte dem Hausverbot nicht nachkommen. Ein Messer konnte ihm dabei bereits abgenommen werden. Da der Mann sich auch den hinzu gezogenen Polizeibeamten widersetzte, wurde er in Gewahrsam genommen. Er war in der Unterkunft in der jüngsten Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich aufgefallen. Zur Durchsetzung des Hausverbotes und zur Ausnüchterung wurde der 24-Jährige ins Polizeigewahrsam gebracht. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

