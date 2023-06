Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Sekundenschlaf - Unfall mit drei Leichtverletzten

Bersenbrück (ots)

Am Sonntag um 05:20 Uhr befuhr eine 20-jährige Quakenbrückerin mit einem VW Passat CC die B68 zwischen Alfhausen und Bersenbrück. In Woltrup-Wehbergen kam sie in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Straßenbaum und stoppte im Straßengraben. Mit im Fahrzeug saßen eine 20-jährige Nortruperin und ein 20-jähriger Quakenbrücker. Die drei Insassen wurden jeweils leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Am VW entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Nach eigenen Angaben war die Fahrzeugführerin in einen Sekundenschlaf gefallen und nachfolgend von der Straße abgekommen, eine Alkoholbeeinflussung wurde ausgeschlossen. Die Frau erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

