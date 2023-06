POL-SI: Kradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - Unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen (04.06.2023) zwischen 3 Uhr und 9 Uhr in der Straße "Am Vogelsang" in Siegen-Weidenau ihr Unwesen getrieben. Sie beschmierten diverse Häuserfassaden und Gegenstände mit grünem und schwarzem Edding. Die Polizei nahm eine zweistellige Anzahl von Strafanzeigen auf. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen um ...

