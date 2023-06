Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Die Sonne strahlte - die Polizei blitzte: Zehn Kradfahrer erwartet Fahrverbot - #polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Am Sonntag (04. Juni 2023) lockte das schöne Wetter zahlreiche Motorradfahrer auf die Straßen. Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein führte daher einen Schwerpunkteinsatz "Kradraser" durch.

In Erndtebrück auf der B 62, in Wilnsdorf auf der B 54 und in Hilchenbach auf der B 508 (alles innerhalb geschlossener Ortschaften bei zulässigen 50 km/h) führte man Geschwindigkeitsmessungen durch.

Tagesschnellster war ein Motorradfahrer aus dem Olper Bereich mit 114 km/h in der Ortschaft, also 64 km/h schneller als erlaubt. Dem 49-jährigen Biker konnte dann bei der Kontrolle mitgeteilt werden, dass er sich nach dem aktuellen Bußgeldkatalog auf zwei Punkte, drei Monate Fahrverbot und 700 Euro Bußgeld (Regelsatz) einstellen kann. Ein teures und auch gefährliches "Vergnügen". Aber der 49-Jährige war nicht der Einzige, der es übertrieb. In Wilnsdorf wurde ein Kradfahrer am Ortsausgang bergauf mit 96 km/h gemessen. Der Bußgeldkatalog sieht für 46 km/h zu schnell in der Ortschaft zwei Punkte, einen Monat Fahrverbot sowie 400 Euro Bußgeld vor. Insgesamt waren zehn Motorradfahrer derart zu schnell, dass jeweils ein Fahrverbot zu erwarten ist. Weitere 59 Biker waren unterhalb der Fahrverbotsgrenze zu schnell unterwegs. Doch auch bei den Autofahrern gab es den ein oder anderen "Bleifuß". An allen drei Messstellen zusammen wurden über 4.600 Fahrzeuge gemessen. Davon waren 397 PKW zu schnell. Hier gab es insgesamt vier Fahrverbote.

Die Schwerpunktaktion zeigte, dass es viele motorisierte Verkehrsteilnehmer mit der Geschwindigkeit trotz erhöhter Bußgelder und dem Umstand, dass Geschwindigkeit der "Killer Nr. 1" bei den Ursachen schwerer Verkehrsunfälle ist, nicht so genau nehmen. Die Polizei appelliert daher: Überschreiten Sie nicht die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten - das kann Menschenleben retten!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell