POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Eine Verletzte nach Unfall mit zwei Fahrrädern - Polizei bittet um Hinweise

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) - Zu einem besonderen Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend in Sinsheim. Gegen 20:30 Uhr fuhr ein 38-jähriger Porsche-Fahrer die Mozartstraße in Richtung der Stiftstraße entlang. Hierbei kam der 38-Jährige nach bisherigem Kenntnisstand offenbar nach rechts von der Fahrbahn ...

