Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 2 Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Am Samstag fuhr kurz vor 20:00 Uhr ein 54-jähriger mit seinem Pkw auf der Ettlinger Straße in Richtung Norden. Auf Höhe der Nebeniusstraße versuchte er verbotswidrig zu wenden. Hierbei scheint er nicht auf den Schienenverkehr geachtet und die in dieselbe Richtung fahrende Straßenbahn übersehen zu haben. Der 38-jährige Straßenbahnfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der Fahrerseite des Pkw zusammen. Nach dem Zusammenstoß wurde das Fahrzeug noch mehrere Meter vor der Straßenbahn hergeschoben. Der Pkw-Lenker sowie sein 57-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwerverletzt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die beiden PKW-Insassen wurden mit einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in unterschiedliche Klinken verbracht. Der Straßenbahnverkehr musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Pkw für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe war mit 14 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst hatte einen Rettungshubschrauber, drei Rettungswagen und zwei Notärzte im Einsatz.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 80.000 Euro.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

