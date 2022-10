LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots) - In der Nacht von Montag zu Dienstag, kurz vor 01:00 Uhr stellte der 27- jährige Besitzer eines Hondas fest, dass die vordere Kennzeichentafel seines Wagens entwendet wurde. Zwischen 21:00 Uhr und dem Feststellen war das Auto in der Meyerstraße, Ecke Brennerstraße geparkt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

mehr