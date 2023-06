Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Fahrräder stießen zusammen - Trunkenheitsfahrt

Bohmte (ots)

Eine 56-jährige Frau aus Bohmte befuhr am Sonntag gegen 05:35 Uhr den Radweg der Levener Straße in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Einmündung Mozartstraße kam ihr ein 31-jähriger Bohmter auf einem Pedelec entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß, die 56-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 31-Jährige hatte eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 2,2 Promille, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

