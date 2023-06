Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Roller am Bahnhof gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Quakenbrück (ots)

Zwischen Montagmorgen (7 Uhr) und Montagmittag (13.50 Uhr) hat ein Unbekannter in der Straße "Am Bahnhof" ein Kleinkraftrad der Marke "SYM" gestohlen. Das motorisierte Zweirad war am dortigen Bahnhof abgestellt und mittels Lenkradschloss gesichert worden. Möglicherweise ist der Roller noch mit originalen Versicherungskennzeichen "650-SZP" unterwegs. Die Polizei aus Quakenbrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat, dem Täter oder dem Verbleib des Kleinkraftrades geben können, sich zu melden. Tel: 05431/907760

