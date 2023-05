POL-EL: Lähden - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 11.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Riedemannstraße in Meppen gewaltsam Zugang auf ein Firmengelände und entwendeten diverse Starkstromkabel. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer: 05931-949-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

