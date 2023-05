POL-EL: Haselünne - Eine Person bei Unfall verletzt

Uelsen (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 11.00 Uhr in der Straße "Am Markt" in Uelsen zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ausparken stieß ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei ...

